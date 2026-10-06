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Аргументы и Факты

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Во Франции испытали баллистическую ракету M51.3

Во Франции испытали баллистическую ракету M51.3

Во Франции провели испытание стратегической баллистической ракеты M51.3. Об этом сообщает газета 20 minutes со ссылкой на Министерство вооруженных сил страны.

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