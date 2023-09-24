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Тимощук о фигуристе Галлямове: «Уважаю его как товарища и великого спортсмена»

Тимощук и Галлямов выступают за медиафутбольный клуб «Чисто Питер». – Наша команда – семья. У нас очень теплая атмосфера внутри.

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