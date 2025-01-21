Миллионы превратились в пепелище: кто из звезд Голливуда потерял дома из-за пожаров

Страшные пожары в Лос-Анджелесе уничтожают все на своем пути. Кто из звезд Голливуда лишился домов? И какие убытки потерпели знаменитости? Почему российский певец Алексей Воробьев до последнего момента не хотел эвакуироваться? И что заставило его передумать? Какие версии случившегося озвучивают эксперты? И из-за чего некоторые считают, что в катастрофе виноват рэпер Пи Дидди? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».