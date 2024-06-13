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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» и Брэнтуэйт согласовали контракт на 150-160 тысяч фунтов в неделю. С «Эвертоном», требующим 70 млн, еще не договорились

По данным The Times, «МЮ» и защитник «Эвертона» согласовали контракт с зарплатой 150-160 тысяч фунтов в неделю.

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