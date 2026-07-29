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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболев должен был получить желтую за фол на Жедсоне в матче со «Спартаком», считает Мажич: «Контакт был, но не сильный. Он не продавливал, а сразу поднимал ногу, согнул ее»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич прокомментировал эпизод со стыком нападающего « Зенита »  Александра Соболева и полузащитника «Спартака»  Жедсона Фернандеша в матче за Суперкубок России (1:1, пен.

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