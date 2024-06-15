МОК назвал первых 14 спортсменов из России, допущенных до Олимпийских игр в Париже

В соревнованиях примут участие 10 борцов, трое велосипедистов и одна прыгуньяПервые 14 российских спортсменов получили допуск к Олимпийским играм 2024 года в Париже в нейтральном статусе, сообщил Международный олимпийский комитет (МОК):борьба: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова;велоспорт на шоссе: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов;прыжки на батуте: Анжела Бладцева.