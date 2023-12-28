10% нищих и голые ВСУшники. Украинские министры пугают Запад остановкой экономики Украины

Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, напугала украинцев, заявив, что отсутствие обещанной Западом финансовой помощи в начале 2024 года приведет к тому, что экономика «воюющей страны» окажется в режиме выживания.
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