В кулуарах МВД страсти кипят! Особняк с прислугой, элитные иномарки и бизнес помощницы Колокольцева не смог скрыть пятиметровый забор

Новый министр обороны Андрей Рэмович Белоусов, прозванный в соцсетях "Рэмбович" за свой уверенный курс против казнокрадов, имеет очень большие претензии к генерал-майору МВД Ирине Волк (официальный представитель, известная своей яркой внешностью).