«Счастливые гены»: что на самом делает человека оптимистом

Последние полтора десятка лет генетики выступили с гипотезой, что для счастливой жизни нужны соответствующие гены, а точнее, так называемый ген 5-HTTLPR, который отвечает за транспортировку серотонина («гормона счастья»).
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