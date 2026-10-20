Обновлено 20.10 в 10:00. По данным Axios, Зеленский на онлайн-встрече 19 октября с группой сенаторов во главе с Томом Тиллисом и Ричардом Блюменталем просил их добиться от администрации Трампа снятия ограничений на передачу разведданных и поставки оружия Киеву; украинские чиновники связывают такие ограничения с попытками Вашингтона добиться от Киева уступок в рамках урегулирования.
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