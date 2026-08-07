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Крымская газета

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Как выбрать качественную и безопасную школьную форму и канцелярские принадлежности

Как выбрать качественную и безопасную школьную форму и канцелярские принадлежности

В незапамятные времена главной проблемой, которую решали многие родители, отправляя ребёнка в школу, было найти для него хоть какую-то обувь, потому что в неучебное время он бегал по полям и улицам босиком.

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