День 6 апреля в истории России знаменателен за счёт событий, повлиявших на международные отношения и развитие страны Юлия СкворцоваВ этот знаменательный день, 6 апреля 2024 года, россияне вспоминают и отмечают ключевые события в истории своей страны, произошедшие в прошлом именно в этот день.
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