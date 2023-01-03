Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Тен Хаг после победы 3:0: «Не лучший матч «МЮ» – должны быть умнее как команда. Временами нам везло»

Эрик тен Хаг нашел изъяны в игре «Манчестер Юнайтед», несмотря на победу 3:0. Манкунианцы обыграли «Борнмут» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх