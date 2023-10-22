Маленькие звёзды, большие загадки: поиски обитаемых планет в выборке «Кеплера»

Поиск надёжных данных об обнаружениях планет размером с Землю в обитаемой зоне остается сложной задачей в выборке данных от телескопа «Кеплер», даже для красных карликовых звезд типа M (ярчайшая звезда класса M для земных наблюдателей — Бетельгейзе).
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