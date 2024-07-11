В Партизанске Приморского края задержан подозреваемый в убийстве почтальона, совершенном 22 года назад

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Партизанскому городскому округу, оперативники УУР УМВД Приморья во взаимодействии с коллегами из СУ СК России по Приморскому краю задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 22 года назад.
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