В Партизанске Приморского края задержан подозреваемый в убийстве почтальона, совершенном 22 года назад

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Партизанскому городскому округу, оперативники УУР УМВД Приморья во взаимодействии с коллегами из СУ СК России по Приморскому краю задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 22 года назад.