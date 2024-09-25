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В столице Башкортостана прошел десятый Уфимский международный марафон. Забег собрал 10 тысяч спортсменов и более 2 млн рублей на благотворительность

В столице Башкортостана прошел десятый Уфимский международный марафон. Забег собрал 10 тысяч спортсменов и более 2 млн рублей на благотворительность

В Уфе прошел десятый десятый юбилейный марафон, собравший рекордное число участников: свыше десяти тысяч профессиональных спортсменов и любителей бега, скандинавской ходьбы и роллерного спорта из России и других стран.

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