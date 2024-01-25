Катерина Шпица заявила о проблемах со здоровьем

Актриса Катерина Шпица рассказала о проблемах со здоровьем в своем личном блоге. После новогодних праздников Шпица со своей семьей отправилась в Краснодарский край, однако путешествие было омрачено неожиданным инцидентом.
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