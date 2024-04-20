Полицейские в Краснодарском крае присоединились к акции «Я – донор!»

В Национальный день донора крови участковые уполномоченные полиции Центрального района Управления МВД России по Новороссийску капитан полиции Радим Горунов и старший лейтенант Юрий Лавренов посетили городскую станцию переливания крови.
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