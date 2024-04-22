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Медицина 2.0

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Физические упражнения после завтрака снижают уровень сахара в крови

Физические упражнения после завтрака снижают уровень сахара в крови

Ученые из Foro Italico University of Rome представили результаты своего исследования, опубликованные на портале Nutrition, которые указывают на эффективность физических упражнений для контроля уровня сахара в крови у людей с диабетом.

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