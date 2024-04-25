Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
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Медвежий угол

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Братья, что же вы натворили?

Братья, что же вы натворили?

Юрий Кот Открытое письмо моему брату. Думал, что больше никогда тебе не напишу, но. Любил тебя, родной.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
укропия страна идиотов наркоманов и проституток ее нужно уничтожить
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4 час.
СП
Светлана Позднякова
Господи!!!когда уже закончиться этот кошмар!!!Когда их уже всех уничтожить???Идиоты,безумные твари!!!Ладно погубили свои дьявольские души!!За что пострадали бедные дети,и неповинные люди???Всем им гореть в Аду!!!А безвинно убиенные попадут в Рай!!!😭🇷🇺❤️‍🔥
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1 час.
Наталия
Бесполезно до пытаться них достучаться, также, как бесполезно метать бисер перед свиньями. (  Христос сказал: &quot;не мечите жемчуга вашего перед свиньями&quot;)
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48 мин.

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