Юрий Кот Открытое письмо моему брату. Думал, что больше никогда тебе не напишу, но. Любил тебя, родной.
Братья, что же вы натворили?
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Сергей Трофимов
укропия страна идиотов наркоманов и проституток ее нужно уничтожить
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4 час.
СП
Светлана Позднякова
Господи!!!когда уже закончиться этот кошмар!!!Когда их уже всех уничтожить???Идиоты,безумные твари!!!Ладно погубили свои дьявольские души!!За что пострадали бедные дети,и неповинные люди???Всем им гореть в Аду!!!А безвинно убиенные попадут в Рай!!!😭🇷🇺❤️🔥
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1 час.
Наталия
Бесполезно до пытаться них достучаться, также, как бесполезно метать бисер перед свиньями. ( Христос сказал: "не мечите жемчуга вашего перед свиньями")
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48 мин.
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