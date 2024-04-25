Братья, что же вы натворили?

Сергей Трофимов укропия страна идиотов наркоманов и проституток ее нужно уничтожить

СП Светлана Позднякова Господи!!!когда уже закончиться этот кошмар!!!Когда их уже всех уничтожить???Идиоты,безумные твари!!!Ладно погубили свои дьявольские души!!За что пострадали бедные дети,и неповинные люди???Всем им гореть в Аду!!!А безвинно убиенные попадут в Рай!!!😭🇷🇺❤️‍🔥