Дюрэнт вколотил сверху после великолепной передачи Ирвинга за спину

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг в середине четвертой четверти матча против «Милуоки» убежал в быстрый отрыв и отдал великолепную передачу за спину на Кевина Дюрэнта, который завершил атаку данком двумя руками.
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