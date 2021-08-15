К чему приведёт повышение уровня эстрогена у мужчин

Славянская доктринаК чему приведёт повышение уровня эстрогена у мужчинК чему приведёт повышение уровня эстрогена у мужчин Пол человека закладывается природой еще на стадии формирования эмбриона.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов🗓 Карта недели 16.08 - 22.08 1️⃣ Отшельник - время для того, чтобы отойти от мирского и заняться поиском истины в одиночестве. Необходимо отдохнуть в тишине и поразмышлять о сложившейся ситуации. Медитация, спокойные рассуждения вернут вам состояние мира и покоя. Это время терпеливого ожидания и переключения внимания на себя. Иногда дельные советы могут помочь вашим поискам внутреннего понимания. Выделите время для того, чтобы сосредоточенно поразмышлять о делах. Будьте терпеливы, если вам предстоит принять благоразумное решение. Скорее всего, ответ находится в вас самих, но, если вы запутались, попросите совета у мудрого и более опытного человека. Воспользуйтесь советом. 2️⃣ 3 пентакли- это карта развития на физическом уровне. Возможно, речь идет о деньгах, работе, здоровье, доме, который предполагает получение результатов. Вас ждет заслуженная награда за проделанную работу и умелое использование своих навыков. У вас появится возможность хорошо заработать, используя свои знания. Возможно повышение по службе. Вы можете применить свои таланты для обустройства дома, возможно, это будет косметический ремонт. В отношениях обратите внимание на то, что мало внимания уделяется эмоциям, вы делаете акцент на материальных вещах, положении, общественном признании или же поддаетесь давлению семьи. 3️⃣ Рыцарь жезлов - перемены витают в воздухе. Возможно, вы переедете на новое место жительство, займетесь творческим проектом или отправитесь в длительную поездку, которая может оказаться связанной с вашей работой. Похоже, вы стремитесь сбежать от неприятного человека или неприятных обстоятельств. Вас ожидает начало или завершение какой-то ситуации. Некий важный человек издалека может сейчас оказывать большое влияние на вашу жизнь. Вероятна перемена работы. Ваша уверенность и энтузиазм помогут вам достичь поставленной цели. Кто-то может предложить вам хорошую деловую идею. Если вы планируете отправиться в отпуск, он обещает быть приятным. Вас ожидает прекрасное развитие романтических и сексуальных отношений. Вы полны энергии и энтузиазма.Комментировать
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