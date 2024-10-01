Джонсон: Елизавете II за год до смерти диагностировали рак костей

У покойной королевы Великобритании Елизаветы II за год до смерти был диагностирован рак костей. Об этом рассказал бывший премьер-министр страны Борис Джонсон, опубликовавший книгу своих мемуаров Unleashed («Развязанный»).
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