«Зальцбург» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 2».
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