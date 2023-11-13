Steak Lovers
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Steak Lovers

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Сворачиваем мясной пирог словно улитку. В основе индейка и магазинное слоеное тесто

Сворачиваем мясной пирог словно улитку. В основе индейка и магазинное слоеное тесто

Рецепт на удивление вкусного мясного пирога обязательно должен быть в арсенале любой хозяйки. Это отличное дополнение к супу, или сытный перекус, для приготовления которого вовсе не нужно возиться с тестом - все получится и из магазинного.

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