Создатель XCOM объяснил, что пошло не так с Marvel's Midnight Suns Создатель видеоигр Дже...

Создатель XCOM объяснил, что пошло не так с Marvel's Midnight SunsСоздатель видеоигр Джейк Соломон, известный по работе над XCOM: Enemy Unknown и XCOM 2, недавно рассказал об удивительных вещах, которые произошли после выхода Marvel’s Midnight Suns.
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