В Архангельске представители африканских стран познакомятся с культурным наследием Русского Севера

В Северном Арктическом федеральном университете (САФУ, Архангельск) запустили программу «Дизайн и искусство — основы национального культурного кода», по которой будут обучаться сотрудники музеев, министерств культуры, преподаватели дизайна и искусства, деятели культуры из Гамбии, Буркина-Фасо, Анголы, ЮАР и Танзании.
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