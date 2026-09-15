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Культуромания

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В Архангельске представители африканских стран познакомятся с культурным наследием Русского Севера

В Архангельске представители африканских стран познакомятся с культурным наследием Русского Севера

В Северном Арктическом федеральном университете (САФУ, Архангельск) запустили программу «Дизайн и искусство — основы национального культурного кода», по которой будут обучаться сотрудники музеев, министерств культуры, преподаватели дизайна и искусства, деятели культуры из Гамбии, Буркина-Фасо, Анголы, ЮАР и Танзании.

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