Стерлинг – первый англичанин с голевыми действиями за 4 разных клуба в ЛЧ

Рахим Стерлинг сделал две голевые передачи в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСВ (2:2). Вингер «Арсенала» стал первым в истории англичанином, совершившим не менее одного голевого действия за четыре разных клуба в главном еврокубковом турнире.