Ученые рассказали, как звёзды влияют на Землю Ирэн ОрлонскаяГлобальное влияние, по мнению учёных, несомненно ощущается нашей планетой, и это не просто предположение — это результат тщательных математических расчётов.
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