Приплывшего в Литву по реке россиянина отправили обратно

В Литву, превозмогая волны и территориальные рубежи, приплыл россиянин. Власти страны не оценили поступок, отправив мужчину восвояси.
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