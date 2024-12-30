Подполье не спит! Армия России разбила спецназ ГУР Украины по наводке подполья Юлия СоколоваПророссийское сопротивление на Украине продолжает активно развиваться, играя ключевую роль в предоставлении разведданных для российской армии.
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