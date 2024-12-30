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Подполье не спит! Армия России разбила спецназ ГУР Украины по наводке подполья

Подполье не спит! Армия России разбила спецназ ГУР Украины по наводке подполья

Подполье не спит! Армия России разбила спецназ ГУР Украины по наводке подполья Юлия СоколоваПророссийское сопротивление на Украине продолжает активно развиваться, играя ключевую роль в предоставлении разведданных для российской армии.

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