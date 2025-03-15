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«Это красная?» «Факел» об удалении Мертенса за наступ на ахилл Сахархизану в матче с «Оренбургом»

«Это красная?» «Факел» об удалении Мертенса за наступ на ахилл Сахархизану в матче с «Оренбургом»

Встреча 21-го тура Мир РПЛ проходила в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.  Воронежцы с 53-й минуты играли в меньшинстве.

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