ФИФА анонсировала товарищеские матчи между сборными разных конфедераций FIFA Series. Пилотные игры в марте примут Алжир, Азербайджан, Саудовская Аравия и Шри-Ланка

В рамках проекта FIFA Series планируется организовывать товарищеские матчи между сборными разных конфедераций во время мартовской международной паузы по четным годам – предполагается, что 4 сборных, представляющих различные футбольные конфедерации, будут проводить товарищеские матчи в одной стране.
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