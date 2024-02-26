ФИФА анонсировала товарищеские матчи между сборными разных конфедераций FIFA Series. Пилотные игры в марте примут Алжир, Азербайджан, Саудовская Аравия и Шри-Ланка

В рамках проекта FIFA Series планируется организовывать товарищеские матчи между сборными разных конфедераций во время мартовской международной паузы по четным годам – предполагается, что 4 сборных, представляющих различные футбольные конфедерации, будут проводить товарищеские матчи в одной стране.