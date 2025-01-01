Зеленский выдал запуск южнокорейской баллистической ракеты за украинский комплекс «Спасан»

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении показал видео, на котором, по его заявлению, показаны кадры запуска ракеты разработанного украинскими специалистами оперативно-тактического комплекса «Сапсан».
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