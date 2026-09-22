Юрист Хаминский: ограничений на переводы физлиц не вводилось

В соцсетях распространилась информация о том, что якобы с 1 октября любые переводы свыше 10 тысяч рублей нужно будет подтверждать через «Госуслуги».
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