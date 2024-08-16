Сон «перезагружает» нейроны для новых воспоминаний на следующий день

Изучение или переживание нового активирует нейроны в гиппокампе, области мозга, важной для памяти. Позже, во время сна, те же самые нейроны повторяют ту же схему активности, и именно так мозг консолидирует эти воспоминания В новом исследовании ученые из Корнелльского университета решили более детально разобраться в механизме консолидации памяти.
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