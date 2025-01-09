BYD вновь переиграла Toyota. Представлен минивэн BYD Xia за 34 тыс. долларов: сильно дешевле, просторнее и мощнее Toyota Alphard

BYD уже обставила гибридные седаны Toyota Corolla и Toyota Camry со своей системой DM-i пятого поколения (она и мощнее, и запас хода гарантирует больший), а сейчас пришло время атаки на Toyota в сегменте минивэнов, королем которого является Toyota Alphard.
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