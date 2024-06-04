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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» связался с агентом лучшего бомбардира 2-й лиги Франции – 30-летнего Александра Менди (Legalbet)

По сведениям Legalbet, московский клуб связался с агентом Александра Менди, выступающего за «Кан». Экс-футболист сборной Гвинеи-Бисау пока не готов перейти в состав железнодорожников – возможно, его не устраивают условия контракта.

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