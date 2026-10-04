В Одессе сотрудники ТЦК ловили мужчину в туалете в парка

Мужчина укрылся в уборной, а посетители не дали сотрудникам ТЦК забрать его.В Одесской области сотрудники ТЦК дошли до того, что пытались поймать мужчину прямо в туалете парка.
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