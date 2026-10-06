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Эксклюзив: интервью с Григорием Мирошниченко о ревности в отношениях, участии в шоу «Выживалити. Наследники 2» и планах на будущее

Эксклюзив: интервью с Григорием Мирошниченко о ревности в отношениях, участии в шоу «Выживалити. Наследники 2» и планах на будущее

«С проекта я вышел с двумя хорошими товарищами» фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»В свои 22 года младший сын знаменитой певицы Алены Свиридовой — Григорий Мирошниченко — уже успел громко заявить о себе.

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