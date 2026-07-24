Бойцы ВСУ атаковали сослуживцев во время эвакуации с позиций

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали украинских пограничников во время эвакуации с позиций. Об этом рассказал ТАСС замначальника 3-й заставы 4-го отряда Государственной пограничной службы Украины Владислав Богатырев, сдавшийся в плен ВС РФ на харьковском направлении.
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