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Бойцы ВСУ атаковали сослуживцев во время эвакуации с позиций

Бойцы ВСУ атаковали сослуживцев во время эвакуации с позиций

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали украинских пограничников во время эвакуации с позиций. Об этом рассказал ТАСС замначальника 3-й заставы 4-го отряда Государственной пограничной службы Украины Владислав Богатырев, сдавшийся в плен ВС РФ на харьковском направлении.

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