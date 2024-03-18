В Крыму работают над внедрением альтернативы SWIFT

В Крыму прорабатывается возможность внедрения альтернативной SWIFT системы клиринга, при такой системе иностранные партнеры не попадут под вторичные санкции из-за взаимодействия с крымскими контрагентами.
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