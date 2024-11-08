Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высоко оценил противостояние с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и его стремление побить рекорд Уэйна Гретцки.
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