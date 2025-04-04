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Царьград

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Искоренение коррупции: Гендиректора СХП "Терский" объявили в розыск

Искоренение коррупции: Гендиректора СХП "Терский" объявили в розыск

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело против Алибека Шебзухова, гендиректора "СХП Терский", по обвинению в растрате в особо крупном размере.

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