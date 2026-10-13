Нефть подешевела на ожиданиях увеличения поставок российского дизеля

Мировые цены на нефть во вторник снизились впервые почти за неделю. Декабрьские контракты Brent подешевели примерно на 1,30 доллара, до 105,35 доллара за баррель, а американская WTI — на 1,25 доллара, до 92,49 доллара.
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