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Курс валют НБМ на 5 сентября

Курс валют НБМ на 5 сентября

Молдавский лей в начале новой рабочей недели еще немного укрепился по отношению к доллару и к евро. В частности, за минувшие выходные дни он отыграл у американской валюты еще 0,52 бана, а у единой европейской валюты - почти пять банов, передает Noi.

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