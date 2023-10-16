Историку моды Александру Васильеву запретили работать в России: он объяснил причину АнастасияАлександр Васильев, выдающийся историк моды, поделился в одном из интервью на YouTube довольно разочаровывающим фактом: в некоторых российских городах его присутствие встречается с холодной реакцией и нежеланием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии