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Историку моды Александру Васильеву запретили работать в России: он объяснил причину

Историку моды Александру Васильеву запретили работать в России: он объяснил причину

Историку моды Александру Васильеву запретили работать в России: он объяснил причину АнастасияАлександр Васильев, выдающийся историк моды, поделился в одном из интервью на YouTube довольно разочаровывающим фактом: в некоторых российских городах его присутствие встречается с холодной реакцией и нежеланием.

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Комментарии
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Валерий Светлый
А шо он такое, шо его нельзя спустить?
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1 д.
Валентин Воробьев
Хвастается: У него всегда есть работа, а также он владеет множеством иностранных языков, имеет недвижимость за пределами страны и славится отличной репутацией... Так чего лезет работать в Россию со своим жабьим ртом, поганец?!
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1 д.

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