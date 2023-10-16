Историку моды Александру Васильеву запретили работать в России: он объяснил причину

А шо он такое, шо его нельзя спустить?

Валентин Воробьев

Хвастается: У него всегда есть работа, а также он владеет множеством иностранных языков, имеет недвижимость за пределами страны и славится отличной репутацией... Так чего лезет работать в Россию со своим жабьим ртом, поганец?!