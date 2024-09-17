Полнолуние в Рыбах 18 сентября 2024: Как привлечь удачу и избежать ошибок для всех знаков Зодиака Юлия Чинкова18 сентября 2024 года состоится полнолуние в знаке Рыб, и это событие обещает быть особенно значимым для всех нас.