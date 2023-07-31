Неспешный разговор

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Об ударах беспилотниками по Москве и возмездии.

Об ударах беспилотниками по Москве и возмездии.

Новость простая, уже не вызывающая взрыва эмоций. Рутина почти: украинские формирования применили три беспилотника для очередной атаки на Москву.

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