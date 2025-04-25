«Красная площадь — это законная цель»: В Киеве пригрозили ударом по Параду Победы и намекнули на «подарки» Москве Юлия СоколоваНа фоне грядущего Парада Победы в Москве, в Киеве прозвучали заявления, граничащие с признанием подготовки теракта.
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